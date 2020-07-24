Россия планирует снять все ограничения по коронавирусу в феврале

Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю

Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.