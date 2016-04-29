​Россия планирует производство танков Т-90 в Иране

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Россия готова организовать производство танков Т-90С в Иране, если иранская сторона сделает соответствующее предложение. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил заместитель директора УралВагонЗавода Вячеслав Халитов.

Ранее заместитель гендиректора корпорации Алексей Жарич говорил, что производство танков в Иране возможно только после отмены запрета на военно-техническое сотрудничество с Тегераном. Иранская сторона, в свою очередь, предупреждала, что не хочет покупать готовые танки в России и предпочла бы перенести на свою территорию их производство.