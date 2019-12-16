Россия планирует доставлять на Луну коммерческие грузы

Роскосмос планирует создать специальный "лифт", который сможет доставлять к Луне коммерческие грузы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом глава компании Дмитрий Рогозин.

По его словам, что затраты на Лунную программу должны частично окупиться за счет доставки коммерческих грузов из России и других стран.

"Это будет универсальный лифт", - добавил Д.Рогозин.

Он указал, что коммерциализация проекта также предусмотрена, которая сможет оправдать затраты на его реализацию.