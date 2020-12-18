Россия передала странам СНГ около 1,3 млн тестов на коронавирус

Россия передала в страны СНГ около 1,3 миллиона тест-систем для выявления коронавируса

Россия передала в страны СНГ около 1,3 миллиона тест-систем для выявления коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ, которое состоялось сегодня по видеосвязи.

"Государствам Содружества нами переданы тест-системы и реагенты для проведения в общей сложности порядка 1 миллиона 300 тысяч исследований на COVID-19. Это, хочу отметить, более 52% всего содействия, предоставленного Россией за рубежом", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что РФ "оказывала и будет оказывать всемерную помощь по противодействию коронавирусу и преодолению его последствий всем партнерам по СНГ, которые в этом заинтересованы".

Президент страны напомнил, что во многие государства СНГ, в том числе в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдову и Узбекистан, направлялись российские миссии врачей и эпидемиологов для оказания практической помощи в профилактике, диагностике и лечении коронавируса.