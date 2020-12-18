О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россия передала странам СНГ около 1,3 млн тестов на коронавирус

Россия передала странам СНГ около 1,3 млн тестов на коронавирус Россия передала в страны СНГ около 1,3 миллиона тест-систем для выявления коронавируса
В регионе
18 декабря 2020 г. 14:59
Россия передала странам СНГ около 1,3 млн тестов на коронавирус

Россия передала в страны СНГ около 1,3 миллиона тест-систем для выявления коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ, которое состоялось сегодня по видеосвязи.

"Государствам Содружества нами переданы тест-системы и реагенты для проведения в общей сложности порядка 1 миллиона 300 тысяч исследований на COVID-19. Это, хочу отметить, более 52% всего содействия, предоставленного Россией за рубежом", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что РФ "оказывала и будет оказывать всемерную помощь по противодействию коронавирусу и преодолению его последствий всем партнерам по СНГ, которые в этом заинтересованы".

Президент страны напомнил, что во многие государства СНГ, в том числе в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдову и Узбекистан, направлялись российские миссии врачей и эпидемиологов для оказания практической помощи в профилактике, диагностике и лечении коронавируса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Начались работы по созданию топографической карты Шуши
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
18 декабря 2020 г. 14:43
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
18 декабря 2020 г. 12:47
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
18 декабря 2020 г. 12:29
Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан
Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан
18 декабря 2020 г. 11:11
Гонка вакцин от COVID-19: какую выбрать?
Гонка вакцин от COVID-19: какую выбрать?
18 декабря 2020 г. 10:45
Экономист: Азербайджанцы возвращаются в свои дома
"Экономист": Азербайджанцы возвращаются в свои дома
17 декабря 2020 г. 18:46
Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне
Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне
17 декабря 2020 г. 18:37
Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана
Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана
17 декабря 2020 г. 16:21
Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих
Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих
17 декабря 2020 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi