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Россия передала Ирану учебно-боевые самолеты "Як-130"

Россия передала Ирану учебно-боевые самолеты "Як-130" Учебно-боевые самолеты (УБС) российского производства "Як-130" доставлены в Иран.
В регионе
3 сентября 2023 г. 13:31
Россия передала Ирану учебно-боевые самолеты Як-130

Учебно-боевые самолеты (УБС) российского производства "Як-130" доставлены в Иран.

Как передает Report, об этом сообщает государственное агентство IRNA.

Так, российские самолеты "Як-130" были импортированы в Иран и поступили на вооружение ВВС страны. Самолеты будут использоваться для обучения новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС республики.

Сообщение сопровождается фотографией "Як-130" в ливрее иранских ВВС со знаками национальной принадлежности и бортовым номером 7-9701. Сколько их поставлено в Иран, агентство не отмечает. Власти пока официально не подтвердили поступление в страну Як-130.

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