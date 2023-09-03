Россия передала Ирану учебно-боевые самолеты "Як-130"

Учебно-боевые самолеты (УБС) российского производства "Як-130" доставлены в Иран.

Учебно-боевые самолеты (УБС) российского производства "Як-130" доставлены в Иран.

Как передает Report , об этом сообщает государственное агентство IRNA.

Так, российские самолеты "Як-130" были импортированы в Иран и поступили на вооружение ВВС страны. Самолеты будут использоваться для обучения новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС республики.

Сообщение сопровождается фотографией "Як-130" в ливрее иранских ВВС со знаками национальной принадлежности и бортовым номером 7-9701. Сколько их поставлено в Иран, агентство не отмечает. Власти пока официально не подтвердили поступление в страну Як-130.