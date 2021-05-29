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Россия перечислит Беларуси $500 млн второго транша госкредита

Россия перечислит Беларуси $500 млн второго транша госкредита Перечисление Беларуси 500 млн долларов США второго транша госкредита со стороны России согласовано, деньги поступят в ближайшее время, но об увеличении помощи Москвы Минску вопрос не ставился.
В регионе
29 мая 2021 г. 23:57
Россия перечислит Беларуси $500 млн второго транша госкредита

Перечисление Беларуси 500 млн долларов США второго транша госкредита со стороны России согласовано, деньги поступят в ближайшее время, но об увеличении помощи Москвы Минску вопрос не ставился.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в субботу сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров в Сочи лидеров двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как отметил Песков, деньги поступят Минску "в ближайшее время". "По крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля подчеркнул, что второй транш был анонсирован еще "до всех историй с самолетом", и подтвердил ранее называвшиеся сроки - до конца июня. При этом Песков затруднился назвать точную дату, так как это вопрос финансовых властей.

Напомним, что 16 октября Беларусь также получила поддержанный Россией кредит в 500 млн долларов США из средств Евразийского фонда стабилизации и развития сроком до 10 лет.

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