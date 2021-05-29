Россия перечислит Беларуси $500 млн второго транша госкредита

Перечисление Беларуси 500 млн долларов США второго транша госкредита со стороны России согласовано, деньги поступят в ближайшее время, но об увеличении помощи Москвы Минску вопрос не ставился.
Как отметил Песков, деньги поступят Минску "в ближайшее время". "По крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Представитель Кремля подчеркнул, что второй транш был анонсирован еще "до всех историй с самолетом", и подтвердил ранее называвшиеся сроки - до конца июня. При этом Песков затруднился назвать точную дату, так как это вопрос финансовых властей.
Напомним, что 16 октября Беларусь также получила поддержанный Россией кредит в 500 млн долларов США из средств Евразийского фонда стабилизации и развития сроком до 10 лет.