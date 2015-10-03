​Россия ожидает подписания соглашения по "Турецкому потоку" не ранее декабря

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Министр энергетики России Александр Новак заявил, что подписание соглашения по "Турецкому потоку" на межправительственном уровне ожидается не ранее декабря 2015 года - января 2016 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство в Турции не сформировано, подписание межправсоглашения по "Турецкому потоку" (состоится) после выборов, не ранее чем в декабре-январе", - отметил Новак.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что перенос сроков по запуску газопровода "Турецкий поток" связан с "политическим кризисом в Турции".

Турецкие власти требуют от России соглашения о предоставлении газовой скидки в размере 10,25% и лишь после этого готовы начать предметные переговоры по строительству газопровода "Турецкий поток". Российская сторона предлагает сперва начать строительство и только потом предоставить скидку на газ. Подобные условия турецкая сторона считает неуместными.