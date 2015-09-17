​Россия ожидает от Украины погашения долга полностью и в срок

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Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Немедленная оплата долга перед РФ позволит Украине избежать штрафов.
Как передает Report, об этом отметили в правительстве России.
"Дебитору выгоднее заплатить Российской Федерации прямо сейчас, поскольку дефолт по этим обязательствам будет стоить ему намного дороже, - подчеркнули в пресс-службе кабмина РФ - придется оплатить не только судебные издержки, но и штрафные проценты за просрочку платежей".
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