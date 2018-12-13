Россия ответила на высылку дипломата из Словакии

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Мужчина должен покинуть Россию в течение двух суток, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

"Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота",- сказала она.

Такие меры были приняты в ответ на высылку российского дипломата из Словакии 22 ноября. Его обвинили в шпионаже и также дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.