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    Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРН

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель пресс-службы ЦЕРН Софи Тезаури.

    "У ЦЕРН долгая история сотрудничества с Россией и хорошие отношения на всех уровнях. Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось", - пояснила Тезаури.

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