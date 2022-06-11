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Россия отменила соглашение о пенсионных гарантиях для населения СНГ

Россия отменила соглашение о пенсионных гарантиях для населения СНГ Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения.
В регионе
11 июня 2022 г. 19:57
Россия отменила соглашение о пенсионных гарантиях для населения СНГ

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 13 марта 1992 года, где предусматривается, что при установлении права на пенсию гражданам каждой из стран-участниц учитывался трудовой стаж, приобретенный на территории бывшего СССР. Отмечается в сопроводительных документах к закону, данная договоренность успешно выполнила свою задачу "по учету интересов тех поколений граждан, которые имели стаж работы в СССР".

В настоящее время ведется работа по заключению новых двусторонних соглашений в пенсионной сфере, основанных на принципе пропорциональности. Этот принцип предусматривает так называемый экспорт пенсий государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина (каждая договаривающаяся сторона в соответствии со своим пенсионным законодательством исчисляет и выплачивает часть пенсии, соответствующую страховому или трудовому стажу, приобретенному на ее территории).

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Версия на азербайджанском языке Putin MDB vətəndaşlarının pensiya hüquqları haqqında sazişi ləğv edib

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