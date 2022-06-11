Россия отменила соглашение о пенсионных гарантиях для населения СНГ

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 13 марта 1992 года, где предусматривается, что при установлении права на пенсию гражданам каждой из стран-участниц учитывался трудовой стаж, приобретенный на территории бывшего СССР. Отмечается в сопроводительных документах к закону, данная договоренность успешно выполнила свою задачу "по учету интересов тех поколений граждан, которые имели стаж работы в СССР".

В настоящее время ведется работа по заключению новых двусторонних соглашений в пенсионной сфере, основанных на принципе пропорциональности. Этот принцип предусматривает так называемый экспорт пенсий государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина (каждая договаривающаяся сторона в соответствии со своим пенсионным законодательством исчисляет и выплачивает часть пенсии, соответствующую страховому или трудовому стажу, приобретенному на ее территории).