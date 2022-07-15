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Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы с 15 июля

Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы с 15 июля Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о снятии с 15 июля ограничений на пересечение сухопутной границы России, которые были введены в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.
В регионе
15 июля 2022 г. 11:31
Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы с 15 июля

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о снятии с 15 июля ограничений на пересечение сухопутной границы России, которые были введены в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принял решение об отмене временных ограничений на пересечение государственной границы.

С 15 июля изменился порядок въезда иностранных граждан в РФ. В страну начали пускать без ограничений по категориям, основаниям въезда, а также пунктам пропуска для въезда. Гражданам Беларуси разрешили при въезде в РФ не предоставлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Также были сняты ограничения на выезд российских граждан за пределы страны через наземные пункты пропуска.

1 июля Роспотребнадзор сообщил о решении снять ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на территории страны.

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