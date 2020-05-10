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Россия откроет пункт временного размещения для граждан Азербайджана

​Россия откроет пункт временного размещения для граждан Азербайджана

Группировка Главного управления МЧС России по Республике Дагестан развернет пункт временного размещения (ПВР) для граждан Азербайджана, которые не могут вернуться на родину из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом ТАСС 10 мая сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Автоколонна ГУ МЧС России по Республике Дагестан доставила из Махачкалы в Магарамкентский район оборудование для ПВР вместимостью до 210 человек. В работе задействовано около 30 человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в настоящее время на территории региона находится большое количество граждан Азербайджана, которые не могут попасть домой в связи с временным закрытием государственной границы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Решение о развертывании ПВР принято на основании обращения главы Дагестана Владимира Васильева в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с целью оказания помощи иностранным гражданам в условиях пандемии.

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