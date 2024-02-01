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Россия откроет центры оказания консульских услуг в восьми странах

Россия откроет центры оказания консульских услуг в восьми странах Россия в дополнение к действующим загранпредставительствам намерена открыть в восьми странах специальные центры по оказанию консульских услуг для соотечественников. Они заработают после урегулирования их правового статуса.
В регионе
1 февраля 2024 г. 09:56
Россия откроет центры оказания консульских услуг в восьми странах

Россия в дополнение к действующим загранпредставительствам намерена открыть в восьми странах специальные центры по оказанию консульских услуг для соотечественников. Они заработают после урегулирования их правового статуса.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

По его словам, речь идет об ОАЭ, Сербии, Аргентине, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

"Отныне у граждан, заинтересованных в консульской услуге, в дополнение к возможности обратиться за ней непосредственно в загранучреждение появился альтернативный вариант - получить требуемый документ в соответствующем информационно-консультационном центре в максимально сжатые сроки, не дожидаясь своей очереди на прием в консульское учреждение", - пояснил Климов.

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Версия на английском языке Russia to open centers for provision of consular services in eight countries

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