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Россия собирается денонсировать ряд международных договоров

Россия собирается денонсировать ряд международных договоров Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия в отношении России ряда международных договоров Совета Европы.
В регионе
17 января 2023 г. 20:25
Россия собирается денонсировать ряд международных договоров

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия в отношении России ряда международных договоров, включая устава Совета Европы, европейских конвенций о пресечении терроризма и о защите прав человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ сегодня опубликован в думской электронной базе.

"В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, ...Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, …Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года", - говорится в законопроекте.

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