Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В связи с финансовым кризисом Россия отказывается от проектов в Казахстане. Как сообщает Report об этом пишут казахстанские СМИ.

В Казахстане приостановлено несколько проектов, которые должны были реализовать за счет российских инвестиций. Москва ссылается на "конъюнктурные проблемы, связанные с мировой экономикой".

Некоторые из этих проектов обсуждались Астаной и Москвой на протяжении нескольких лет на межправительственных переговорах, по результатам которых были заключены соглашения.

Так, еще в августе российская компания "Лукойл" продала за 1,087 млрд. долларов китайской Sinopec 50-процентную долю в проекте Caspian Investments Resources Ltd, включающем пять нефтяных месторождений в Казахстане.

Также по словам акима Атырауской области Бактыкожа Измухамбетова, Россия отказалась от плана по созданию фонда по спасению реки Урал. Технологические санкции Запада затормозили работу по монтажу буровой установки на структуре Центральная в Каспийском море.