Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Россия не будет участвовать в реструктуризации долга Украины. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Мы не будем участвовать в долговой операции", - отметил чиновник. Он также подчеркнул, что в июне Москва ждет от Киева выплаты очередного транша по кредиту.

В информации отмечается, что Россия отказалась прощать Украине долги.