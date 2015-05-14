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    Россия отказалась прощать Украине долги

    Сергей Сторчак: В июне Москва ждет от Киева выплаты очередного транша по кредиту

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Россия не будет участвовать в реструктуризации долга Украины. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

    "Мы не будем участвовать в долговой операции", - отметил чиновник. Он также подчеркнул, что в июне Москва ждет от Киева выплаты очередного транша по кредиту.

    В информации отмечается, что Россия отказалась прощать Украине долги.

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