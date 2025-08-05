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РФ отказалась от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

РФ отказалась от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, условия для сохранения этого моратория исчезли.
В регионе
5 августа 2025 г. 01:44
РФ отказалась от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, условия для сохранения этого моратория исчезли.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ по вопросу о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

В дипведомстве обратили внимание на шаги коллективного Запада в области распространения РСМД и подчеркнули, что они создают прямую угрозу безопасности РФ. Это потребует мер с российской стороны, подчеркивается в заявлении.

Власти России объявили об одностороннем моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности после прекращения действия Договора о ликвидации РСМД, подписанного Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности, а также запрет на их разработку и развертывание. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора, обвинив Москву в его нарушении. В 2019 году договор официально утратил силу.

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