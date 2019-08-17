​Россия отказала Армении в экстрадиции экс-депутата

Генпрокуратура РФ отказала армянским правоохранительным органам в выдаче бывшего депутата от Республиканской партии, экс-главы Службы принудительного исправления судебных актов Армении Миграна Погосяна, который был объявлен в розыск по обвинению в присвоении средств в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

"Согласно информации Генеральной прокуратуры России, удовлетворение ходатайства об экстрадиции Миграна Погосяна в целях его привлечения к уголовной ответственности не сочтено возможным на основании статьи 19 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года", - написала А.Хачатрян в Facebook.

Она также добавила, что данная статья конвенции может быть применена в случае, если запрос об экстрадиции противоречит суверенитету, безопасности или же законодательству одной из договаривающихся сторон.

Отметим, что Мигран Погосян был депутатом парламента Армении с 2017 по 2018 год. До этого, с 2008 по 2017 год, он занимал пост главы Службы принудительного исправления судебных актов. В апреле текущего года он был объявлен в розыск по обвинению в присвоении средств в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями.