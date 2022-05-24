Forbes: Россия оккупировала около 20% территории Украины

Россия оккупировала около 20% территории Украины

Россия оккупировала около 20% территории Украины.

Как передает Report, об этом пишет украинский Forbes.

По состоянию на 23 февраля в российской оккупации находилось 43 300 кв. км, или 7% украинской территории. Теперь эта площадь равна 125 000 кв. км.

Согласно Forbes, из-за войны потери от повреждения инфраструктуры Украины составили 100 млрд. долларов США. "Война с Россией разрушила почти вдвое больше дорог, чем мы успели отремонтировать за два года "Большого строительства". Нужно отстроить 23 500 км дорог и более 300 искусственных сооружений, разбитых российской армией, говорил ранее первый заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко. Осенью 2021-го он рассказывал Forbes, что за два года "Большое строительство" обновило и построило более 14 000 км дорог".

Также отмечается, что по данным ООН, на 20 мая Украина потеряла 3 838 гражданских убитыми и 4 351 ранеными, однако управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что реальные цифры могут быть гораздо больше, поскольку во многих случаях информация ограничена или до сих пор собирается доказательная база.

В свою очередь, потери российской техники из-за войны составили 13 млрд. долларов, а самым дорогим уничтоженным российским военным объектом стал ракетный крейсер "Москва" (750 млн долларов).