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Россия оккупировала еще один населенный пункт Украины

Россия оккупировала еще один населенный пункт Украины Российские "военкоры" опубликовали видео с флагом России, который установили в селе Первомайское Ясиноватского района Донецкой области.
В регионе
10 апреля 2024 г. 00:54
Россия оккупировала еще один населенный пункт Украины

Российские "военкоры" опубликовали видео с флагом России, который установили в селе Первомайское Ясиноватского района Донецкой области.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, судя по геолокации места, видео снято на западной окраине Первомайского.

Украинский OSINT-проект Deep State подтвердил, что российские военные захватили западные окраины Первомайского и полностью оккупировали село.

В Минобороны РФ и в Генштабе ВСУ информацию о захвате села не комментировали.

Первомайское расположено в 10 километрах к юго-западу от Авдеевки, захваченной российскими войсками в феврале. Бои за село, где до войны жили более двух тысяч человек, шли с августа 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynanın daha bir yaşayış məntəqəsini işğal edib

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