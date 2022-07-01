Россия ограничивает вывоз риса и кормовых аминокислот

Правительство Российской Федерации решило временно ограничить вывоз из страны риса, рисовой муки и кормовых аминокислот.

Правительство Российской Федерации решило временно ограничить вывоз из страны риса, рисовой муки и кормовых аминокислот.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РФ.

В публикации отмечается, что данные ограничения будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно. Ограничения на экспорт риса и рисовой крупы не будут распространяться на вывоз в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в рамках существующих международных межправительственных соглашений.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут подчеркнула, что данная мера даст возможность полностью обеспечить внутренний рынок необходимой продукцией. Так, запрет на вывоз аминокислот, которые влияют на продуктивность и развитие сельхозживотных, поспособствует сохранению положительной динамики в животноводстве страны.