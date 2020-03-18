Россия ограничивает авиасообщение с США, ОАЭ и Великобританией

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Отметим, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек в 26 регионах. Российское правительство поставило в регионы 427 тысяч тест-систем на выявление коронавируса.
Из всех зараженных 104 случая - завозные, 10 заразились уже на территории РФ.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.