Россия ограничивает авиасообщение с США, ОАЭ и Великобританией

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отметим, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек в 26 регионах. Российское правительство поставило в регионы 427 тысяч тест-систем на выявление коронавируса.

Из всех зараженных 104 случая - завозные, 10 заразились уже на территории РФ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.