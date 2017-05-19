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    Россия ограничила поставки молочной продукции из Беларуси

    Россельхознадзор обосновал ограничения повторными нарушениями санитарных норм

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Россельхознадзор с 19 мая ограничил импорт сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла, произведенных на нескольких белорусских предприятиях. Как сообщает Report со ссылкой на DW, временные санкции распространяются на пять предприятий, занимающихся производством такой молочной продукции. Кроме того, вводится ограничение на поставки сухой молочной сыворотки с еще одного белорусского завода. 

    Российское ведомство обосновало ограничения повторными нарушениями санитарных норм.

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