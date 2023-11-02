Россия одобрила соглашение об открытии генконсульства в Кафане

Правительство России одобрило соглашение об открытии генконсульства в армянском Кафане.

Правительство России одобрило соглашение об открытии генконсульства в Кафане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Принять предложение МИД России о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Кафане", - говорится в документе.

Генеральное консульство РФ в Кафане станет вторым в Армении. Первое находится в Гюмри.