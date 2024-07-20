Россия одобрила проект договора об общем энергорынке с Беларусью

Российское правительство одобрило представленный Минэнерго РФ проект договора с Беларусью о формировании объединенного рынка электроэнергии.

Российское правительство одобрило представленный Минэнерго РФ проект договора с Беларусью о формировании объединенного рынка электроэнергии.

Как передает Report , это следует из соответствующего постановления кабмина России.

"Одобрить представленный Министерством энергетики России согласованный с Министерством иностранных дел... и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект договора... о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства", – говорится в документе.

Также в соответствии с постановлением президенту РФ Владимиру Путину будет представлено предложение о подписании этого международного договора.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный сообщал, что общий рынок энергоресурсов Союзного государства будет основан на российском опыте. Парламентарий также заявил, что вся нормативно-правовая база для создания единого энергорынка должна быть готова к 2025 году, а уполномоченные организации перейдут к полноценной торговле энергоресурсами к 2027 году.