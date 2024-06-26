Россия оценила политику Армении: Как Ереван ведет Южный Кавказ к катастрофе

Отношения РФ с Арменией стали одной из центральных тем форума "Примаковские чтения" в Москве 25-26 июня. Москва вновь предупредила Ереван об опасности дальнейшего сближения с Западом. При этом в экспертном сообществе считают, что армянский премьер Никол П

Отношения РФ с Арменией стали одной из центральных тем форума "Примаковские чтения" в Москве 25-26 июня. Москва вновь предупредила Ереван об опасности дальнейшего сближения с Западом. При этом в экспертном сообществе считают, что армянский премьер Никол Пашинян может повторить ошибки экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые сейчас пытается исправить Тбилиси.

Как передает Report , издание NEWS.ru в своем материале постаралось найти ответ на вопрос, как далеко зайдут армянские власти в заигрываниях с США и почему они ставят под удар весь Южный Кавказ.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в своем выступлении на "Примаковских чтениях" заявил, что считает неправильным закрывать глаза на прозападный политический вектор правительства Армении. Говоря о стремлении республики вступить в Европейский союз, политик предупредил — членство в ЕС и ЕАЭС несовместимы. "Выгоды, которые какая-то страна получает от близости с Россией, — это и плата, которую мы отдаем за свою безопасность и за стратегическую глубину. Поэтому приход каких-то внерегиональных игроков туда будет иметь последствия", — пояснил он.

Оверчук добавил, что Россия переживает расцвет двусторонних отношений с Азербайджаном. По словам вице-премьера, Москва и Баку успешно сотрудничают по ряду проектов, включая международный транспортный коридор "Север — Юг".

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заметил, что Россия готова выстраивать дружеские отношения с Арменией. Однако, по словам сенатора, "танго танцуют вдвоем". "Конечный итог зависит не от Москвы, а от Еревана — в какой степени нынешнее руководство Армении осознает те риски, которые несет в себе антагонизация по отношению к России", — отметил он, отвечая на вопрос NEWS.ru на полях форума.

Генсек Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев подтвердил, что в отношениях с Арменией присутствует напряженность. Однако пока в СНГ не видят риска выхода республики из организации, добавил он. Тем не менее, считает Лебедев, Ереван ограничивает свою работу в рамках объединения — это плохо отражается на обеих сторонах диалога. "Я вижу огромное давление Запада на армянских партнеров, побуждающее занимать в некоторых случаях антироссийскую позицию или сворачивать свое сотрудничество в рамках СНГ", — сказал Лебедев в беседе с NEWS.ru.

Отношения между Россией и Арменией обострились после второй войны в Карабахе в 2020 году. Ереван обвиняет Москву в недостаточной поддержке во время столкновений с Азербайджаном. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил мнение, что РФ намеренно не стала поставлять вооружения, от которых на тот момент зависела республика. По его словам, Москва до сих пор не в полной мере выполнила обязательства по контрактам 2021–2022 годов. "Пришла Россия, забрала Карабах у армян, сдала Азербайджану и вернулась обратно", — заявил Григорян 26 июня.

МИД РФ в ответ уличил Григоряна в предательстве интересов армянского народа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru на брифинге, назвала слова политика уничижающими. "Граждане Армении защищали свою территорию, отдавали жизни, считали это исторически важным. Идеология страны долгие годы строилась на этих тезисах, люди откликались на призыв государства, политических деятелей. Они знали, за что идут в бой и жертвуют своим благополучием, за что обрекают своих жен и детей на вдовство и сиротство. Как можно их память таким циничным образом предавать? Обнулять то, что раньше называлось подвигом?" — задалась вопросами дипломат.

Армения выступает и против курса, который проводит Организация Договора о коллективной безопасности. Премьер-министр Никол Пашинян анонсировал выход республики из ОДКБ, назвав ее "союзом-пузырем". По мнению политика, члены объединения вместе с Азербайджаном "планировали войну" против его страны.

Параллельно армянские чиновники налаживают связи с Западом. 18 июня Минобороны Франции сообщило, что Ереван закупит у Парижа самоходно-артиллерийские установки CAESAR. 21 июня в армянском парламенте прошли слушания по референдуму о членстве в Евросоюзе. Провести дискуссию предложила "Платформа демократических сил". Во время обсуждения лидер объединения "Во имя республики" Арман Бабаджанян вывесил на трибуне флаг ЕС и заявил, что "настало время для решительных действий".

Прозападный курс Еревана поддерживают лишь 10% населения республики, заявил NEWS.ru лидер движения "Мать Армения" Андраник Теванян. Он уверен, что практически все политические силы страны понимают спекулятивную сущность действий Пашиняна. Сам премьер, по его мнению, действует под давлением Запада.

"США хотят быстро вывести Армению из-под зонтика безопасности России, а Пашинян боится, что без заключения „мирного договора“ с Азербайджаном это будет невозможным. В Баку для заключения этого договора требуют новые и новые предусловия, главное из которых — изменения в Конституции Армении. Вот почему американцы требуют от Пашиняна быстрый референдум", — сказал Теванян.

Курс Пашиняна сегодня сравнивают с политикой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. На сходства обращал внимание сенатор Андрей Климов: по его мнению, глава армянского правительства сегодня ведет республику "на обочину истории". Однако из Тбилиси все чаще звучат заявления, направленные на нормализацию связей с Россией. 16 июня члены грузинской партии "Солидарность во имя мира" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами. По их мнению, это создаст "благоприятную основу для восстановления добрососедских и дипломатических отношений". Москва поддерживает любые инициативы Тбилиси в данном направлении, ответили в российском МИД.

Как заявил на днях активист "Социалистической платформы Грузии" Паата Абуладзе, западные страны хотели открыть в Грузии "второй фронт", чтобы ослабить Россию и втянуть грузинский народ в войну. По его словам, США также поддерживают такую ​​позицию европейских стран, но руководство Грузии не пошло на это, поскольку понимает, что в первую очередь пострадают граждане страны.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с NEWS.ru допустил, что Пашинян извлечет уроки из ошибок Саакашвили в отношениях с РФ и Западом. "Урок таков: если ты будешь занимать радикальные антироссийские формы, как тебя просят американцы, тебя ждет полная катастрофа", — отметил политолог.

По его мнению, Пашинян сперва хочет получить "бумажные гарантии безопасности" от западных партнеров, прежде чем полностью отвернуться от России. "В целом Армения готова обмануть западников и не идти на сильную конфронтацию с Москвой, а торговать этой конфронтацией. Но у армянского премьера ничего не выйдет. На Западе руководят сверхопытные, империалистические волки", — считает Марков. Он сравнивает Армению с троянским конем, который помогает проникнуть на Южный Кавказ внешним силам, угрожающим процветанию региона.

Теванян также считает, что без "альтернативной подушки безопасности" Пашинян не сможет выполнить требования новых союзников. "Какие решения примут американцы с Пашиняном зависит и от того, насколько армянское общество сможет противодействовать их целям", — отметил политолог.

Нынешний курс армянских властей представляет реальную угрозу стабильности на Южном Кавказе, предупредил Теванян. По словам эксперта, опасность кроется в сильной зависимости Еревана от Штатов. Для Вашингтона дестабилизация региона является одной из главных целей, отмечает он.

"Единственный выход из этой ситуации — отстранение Пашиняна и создание в Армении легитимной власти, которая не будет зависеть от США", — сказал Теванян.