Россия объявляет "режим тишины" в Украине

Россия с 10:00 по московскому времени в среду объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева.

Россия с 10:00 по московскому времени в среду объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Как отмечается в заявлении, несмотря на постоянные срывы... мероприятий по открытию гуманитарных коридоров, но учитывая обостряющуюся гуманитарную ситуацию,... а также в целях обеспечения безопасности мирного населения и иностранных граждан "с 11:00 (бакинское время) 9 марта 2022 года Российская Федерация объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры".