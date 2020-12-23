Россия объявляет двух сотрудников посольства Колумбии персонами нон-грата

Россия объявляет двух сотрудников посольства Колумбии в Москве персонами нон-грата в ответ на высылку российских дипломатов

Россия объявляет двух сотрудников посольства Колумбии в Москве персонами нон-грата в ответ на высылку российских дипломатов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

"Послу [Колумбии в Москве] заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет persona non grata двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве", — сказали в дипведомстве.

Ранее сообщалось, что власти Колумбии выслали двух российских дипломатов из страны по подозрению в разведывательной деятельности.

По данным газеты Tiempo, они якобы вербовали информантов в городе Кали, а также занимались экономическим шпионажем, проявляя заинтересованность в конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.