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Россия объявила в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина

Россия объявила в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье.
В регионе
27 июля 2023 г. 05:38
Россия объявила в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из базы розыска МВД России.

"Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой именно статье в карточке розыска не указывается.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в причастности к военным преступлениям, "заключающимся в незаконной депортации населения", в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию.

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