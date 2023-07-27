Россия объявила в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье.

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из базы розыска МВД России.

"Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой именно статье в карточке розыска не указывается.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в причастности к военным преступлениям, "заключающимся в незаконной депортации населения", в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию.