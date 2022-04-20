Россия объявила об успешном испытании баллистической ракеты "Сармат"

В Минобороны России сообщили об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

В Минобороны России сообщили об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, пуск был произведен на космодроме "Плесецк".

"Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, что этот пуск является первым в программе госиспытаний. После ее завершения "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Президент России Владимир Путин поздравил Вооруженные силы с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Это уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - заявил российский лидер.

РС-28 или "Сармат" (по классификации НАТО: SS-X-30[4]) - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Ракетная система "Сармат" призвана заменить советские ракеты Р-36М2 "Воевода", находящиеся на вооружении РВСН.