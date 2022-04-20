О нас
Аудио новости

Россия объявила об успешном испытании баллистической ракеты "Сармат"

Россия объявила об успешном испытании баллистической ракеты "Сармат" В Минобороны России сообщили об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
В регионе
20 апреля 2022 г. 22:23
Россия объявила об успешном испытании баллистической ракеты Сармат

В Минобороны России сообщили об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, пуск был произведен на космодроме "Плесецк".

"Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, что этот пуск является первым в программе госиспытаний. После ее завершения "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Президент России Владимир Путин поздравил Вооруженные силы с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Это уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - заявил российский лидер.

РС-28 или "Сармат" (по классификации НАТО: SS-X-30[4]) - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Ракетная система "Сармат" призвана заменить советские ракеты Р-36М2 "Воевода", находящиеся на вооружении РВСН.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiya "Sarmat" ballistik raketini sınaqdan keçirib

Экслюзивные новости

Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
16 апреля 2022 г. 10:28
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi