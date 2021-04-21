Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата

Они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая

Россия вручила США ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства в Москве персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в комментарии МИД РФ.

21 апреля заместитель посла США в Москве Барт Горман был вызван в министерство иностранных дел России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данная мера представляет собой зеркальный ответ на "враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata".

"В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США", - добавили в министерстве.