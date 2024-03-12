Россия объявила демарш Швейцарии из-за обсуждения конфискации активов

Посол Швейцарии Кристина Марти Ланг была вызвана в МИД России. Ей заявлен демарш в связи с решением парламента страны выработать юридические основы для конфискации государственных активов РФ в стране.

Посол Швейцарии Кристина Марти Ланг была вызвана в МИД России. Ей заявлен демарш в связи с решением парламента страны выработать юридические основы для конфискации государственных активов РФ в стране.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Акцентировано, что российская сторона решительно осуждает данный шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета", - сказано в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что "любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного "репарационного механизма" будет являться ничем иным, как воровством на государственном уровне".

Совет кантонов (малая палата парламента) 7 марта высказался за передачу замороженных в Швейцарии российских активов Украине. За это решение был подан 21 голос, против - 19, три депутата при голосовании воздержались. Телеканал SRF отмечал, что одобренное парламентом ходатайство носит символический характер, документ можно интерпретировать в качестве призыва как к внешне-, так и к внутриполитическим мерам.

Швейцария поддерживает санкции против России, введенные в связи с боевыми действиями в Украине. По данным Государственного секретариата экономики Швейцарии, который следит за соблюдением санкций, по состоянию на 1 декабря 2023 года власти страны заморозили российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков (8,8 млрд доллара).

12 марта FT сообщила, что Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от замороженных российских активов - 2-3 млрд евро - уже в июле. Еврокомиссия, как пишет FT, подготовила план по конфискации прибыли, полученной после февраля 2024 года.