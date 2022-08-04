О нас

Россия обвинила США в убийстве Уго Чавеса

Россия обвинила США в убийстве Уго Чавеса Россия обвинила США в убийстве бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.
В регионе
4 августа 2022 г. 19:19
Россия обвинила США в убийстве Уго Чавеса

Россия обвинила США в убийстве бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство утверждает со ссылкой на данные венесуэльских властей, что У.Чавесу вводили препараты, которые "при краткосрочном введении в организм вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака".

"По данным венесуэльской стороны подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудиой Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами".

Напомним, что Уго Чавес умер в 2013 году в возрасте 58 лет от рака.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiya MN: "Uqo Çavesi ABŞ öldürüb"

Самое читаемое

Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi