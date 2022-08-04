Россия обвинила США в убийстве Уго Чавеса

Россия обвинила США в убийстве бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

Россия обвинила США в убийстве бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

Как передает Report , об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство утверждает со ссылкой на данные венесуэльских властей, что У.Чавесу вводили препараты, которые "при краткосрочном введении в организм вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака".

"По данным венесуэльской стороны подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудиой Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами".

Напомним, что Уго Чавес умер в 2013 году в возрасте 58 лет от рака.