Россия обсуждает с Арменией проект схемы газоснабжения этой страны до 2030 года

Россия и Армения планируют согласовать проект генеральной схемы газоснабжения и газификации Армении до 2030 года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Ереван, где 30 апреля состоится заседание межправсовета ЕАЭС.

"Наши страны уделяют самое пристальное внимание сотрудничеству в газовой сфере. В проработке - как текущие, так и перспективные темы. К примеру, есть договоренность согласовать проект генеральной схемы газоснабжения и газификации Армении до 2030 года", - сказал он.

Приходько отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Армению, указав, что газовый экспорт из России (около 2 млрд куб. м ежегодно) полностью обеспечивает потребности Армении. При этом поставки осуществляются по льготным (по сравнению с мировыми) ценам, которые определяются на договорной основе.

Срок действия контракта купли-продажи газа закончился 31 декабря 2018 года. В настоящее время действует подписанное компаниями "Газпром экспорт" и "Газпром Армения" дополнительное соглашение к контракту, в соответствии с которым определяется цена на газ для Армении в 2019 году.

"По итогам 19-го заседания двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству зафиксировано намерение до 1 июля 2019 года провести необходимые внутригосударственные консультации для определения порядка и обеспечения возобновления действия межправсоглашения о порядке формирования цен при поставке природного газа в Армению от 2 декабря 2013 года", - добавил Приходько.