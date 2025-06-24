Россия обстреляла Сумскую область Украины, есть погибшие и раненые

В результате обстрела Вооруженными силами России приграничной Сумской области Украины погибли три человека.

В результате обстрела Вооруженными силами России приграничной Сумской области Украины погибли три человека.

Как передает Report , об этом сообщили в областной полиции.

"Около полуночи российские войска осуществили массированную атаку ударными БПЛА по одному из сел Верхнесыроватской общины Сумского района. В результате вражеской атаки погибли три мирных жителя. Среди них 8-летний мальчик, извлеченный из-под обломков разрушенного дома. Еще шесть человек, трое из которых дети, получили ранения различной степени тяжести. Все раненые госпитализированы, им оказывается необходимая помощь", – говорится в телеграм-канале правоохранителей.

Отмечается, что в результате атаки повреждено около 30 жилых домов и четыре автомобиля, на территории возник масштабный пожар.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.