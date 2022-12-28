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Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы

Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы Российские войска не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру освобожденного города Херсон. Во вторник, 27 декабря, они попали в очередное родильное отделение больницы.
В регионе
28 декабря 2022 г. 00:16
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы

Российские войска не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру освобожденного города Херсон. Так, они попали в очередное родильное отделение больницы.

Как передает Report, об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Обстреляли место, где сегодня родились два младенца. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится 5 женщин после родов", - написал он.

Тимошенко уточнил, что во время вражеской атаки люди чудом не пострадали, поскольку все находились в укрытии - как медики, так и пациенты.

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