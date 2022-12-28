Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы

Российские войска не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру освобожденного города Херсон. Так, они попали в очередное родильное отделение больницы.
Как передает Report, об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Обстреляли место, где сегодня родились два младенца. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится 5 женщин после родов", - написал он.
Тимошенко уточнил, что во время вражеской атаки люди чудом не пострадали, поскольку все находились в укрытии - как медики, так и пациенты.