Россия обстреляла Харьков, есть погибшие и раненые

В результате обстрела российскими войсками Харькова, погибли 8 человек, среди них пятимесячный ребенок.

В результате обстрела российскими войсками Харькова, погибли 8 человек, среди них пятимесячный ребенок.

Как передает Report, об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

"Сегодня (вчера - ред.) враг обстрелял Харьков. Предварительно, били из гаубиц. Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-тимесячный малыш. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полиция Харьковской области нашла и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда", - заявил он.

По словам Клименко, в результате обстрелов погибло 8 харьковчан. Еще 17 получили ранения.