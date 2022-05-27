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Россия обстреляла Харьков, есть погибшие и раненые

Россия обстреляла Харьков, есть погибшие и раненые В результате обстрела российскими войсками Харькова, погибли 8 человек, среди них пятимесячный ребенок.
В регионе
27 мая 2022 г. 00:07
Россия обстреляла Харьков, есть погибшие и раненые

В результате обстрела российскими войсками Харькова, погибли 8 человек, среди них пятимесячный ребенок.

Как передает Report, об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

"Сегодня (вчера - ред.) враг обстрелял Харьков. Предварительно, били из гаубиц. Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-тимесячный малыш. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полиция Харьковской области нашла и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда", - заявил он.

По словам Клименко, в результате обстрелов погибло 8 харьковчан. Еще 17 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya hərbçiləri Xarkovu atəşə tutub, ölən və yaralananlar var

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