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Россия обстреляла два украинских города, есть погибшие и раненые

Россия обстреляла два украинских города, есть погибшие и раненые Российские военные обстреляли украинские города Харьков и Кременчуг.
В регионе
27 июня 2022 г. 20:37
Россия обстреляла два украинских города, есть погибшие и раненые

Российские военные обстреляли украинские города Харьков и Кременчуг.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в результате обстрела Харькова погибли 4 человека, еще 19 получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Десятки человек также получили ранения после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, в котором находилось более 1 000 человек.

По словам спасателей, сейчас площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 кв.м. Погибли не менее 10 человек, еще 40 ранены. Однако эти данные предварительные, они уточняются.

"К тушению привлечены 115 человек и 20 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении спасателей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Ukraynanın iki şəhərini atəşə tutub, ölən və yaralananlar var

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