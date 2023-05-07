О нас

Россия обстрела Херсонскую область: ранена женщина, разрушены дома

Россия обстрела Херсонскую область: ранена женщина, разрушены дома Из-за обстрелов российскими войсками Херсонской области в Кизомысе поврежден газопровод и дома, возле села Янтарное ранена женщина.
В регионе
7 мая 2023 г. 23:44
Россия обстрела Херсонскую область: ранена женщина, разрушены дома

Из-за обстрелов российскими войсками Херсонской области в Кизомысе поврежден газопровод и дома, возле села Янтарное ранена женщина.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российская авиация продолжает уничтожать Кизомыс. Зафиксировано пять "прилетов" управляемых авиабомб. Из-за попадания поврежден газопровод и около семи домов местных жителей, из них три уничтожены полностью. Мирные люди не пострадали.

Также российская артиллерия ударила вблизи села Янтарное, из-за чего ранения получила 62-летняя женщина".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya qüvvələri Xerson vilayətini atəşə tutub, yaralanan var

Самое важное

Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
6 мая 2023 г. 18:22
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
5 мая 2023 г. 23:46
Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
ФотоЗаложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
5 мая 2023 г. 23:16
Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая 2023 г. 22:58
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
5 мая 2023 г. 21:03
Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
ФотоЛейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
5 мая 2023 г. 20:52
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
5 мая 2023 г. 20:43
Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
ФотоПрезидент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
5 мая 2023 г. 18:28
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
5 мая 2023 г. 16:38
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
5 мая 2023 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi