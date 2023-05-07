Россия обстрела Херсонскую область: ранена женщина, разрушены дома

Из-за обстрелов российскими войсками Херсонской области в Кизомысе поврежден газопровод и дома, возле села Янтарное ранена женщина.

Из-за обстрелов российскими войсками Херсонской области в Кизомысе поврежден газопровод и дома, возле села Янтарное ранена женщина.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российская авиация продолжает уничтожать Кизомыс. Зафиксировано пять "прилетов" управляемых авиабомб. Из-за попадания поврежден газопровод и около семи домов местных жителей, из них три уничтожены полностью. Мирные люди не пострадали.

Также российская артиллерия ударила вблизи села Янтарное, из-за чего ранения получила 62-летняя женщина".