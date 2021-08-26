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Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки За прошедшие сутки в России умерли 820 пациентов с COVID-19, это максимум за пандемию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
В регионе
26 августа 2021 г. 14:00
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России умерли 820 пациентов с COVID-19, это максимум за пандемию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Предыдущий антирекорд — на одного человека меньше — фиксировали 14 августа.

Самые высокие показатели в Москве (54), Санкт-Петербурге (38) и Краснодарском крае (34). За все время жертвами коронавируса в стране стали 179 243 больных.

Число новых случаев составило 19 630 (днем ранее было 19 536), у 7,4 процента нет симптомов.

Всего в России заразились коронавирусом 6 824 540 человек, 6 092 818 вылечились.

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Версия на английском языке Russia records 19,630 coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Rusiyada son sutkada daha 19 630 nəfər COVID-19-a yoluxub

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