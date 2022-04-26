Россия не получила ответа от Украины на предложения по договору

Россия в переданной Украине обновленной версии договора учла замечания Киева, но до сих пор не получила ответа на свои предложения.

Россия в переданной Украине обновленной версии договора учла замечания Киева, но до сих пор не получила ответа на свои предложения.

Как передает Report, об этом в программе "Большая игра" на "Первом канале" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Неделю назад после очередного видеоконференц-контакта мы передали им еще одну обновленную версию договора, которая уже учитывала их последующие комментарии, как это обычно бывает, и вот неделю ждем", - сказал министр.

Он отметил, что когда российская сторона после слов Зеленского о том, что он не видел предложения РФ, переспросила у украинских переговорщиков, как так получилось, они ответили: "да что-то у него времени не было, долго очень".