Россия не планирует покупать ударные беспилотники "Bayraktar"

У России нет планов приобрести у Турции ударные беспилотники (БПЛА) "Bayraktar".

У России нет планов приобрести у Турции ударные беспилотники (БПЛА) "Bayraktar".

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Россия на сегодняшний день не рассматривает вопрос закупки у Турции беспилотных летательных аппаратов "Bayraktar", так как обладает собственными БПЛА подобного класса "Орион", которые поставляются как в российские Вооруженные силы, так и на экспорт", - сказала агентству пресс-секретарь ФСВТС РФ Валерия Решетникова.

Напомним, что 20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в эфире Haberturk, что сделка по продаже Украине боевых беспилотников не направлена против России. При этом он заявил о готовности Анкары обсудить поставки Москве оборонной продукции Турции.