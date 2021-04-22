Россия не планирует покупать ударные беспилотники "Bayraktar"

У России нет планов приобрести у Турции ударные беспилотники (БПЛА) "Bayraktar".
"Россия на сегодняшний день не рассматривает вопрос закупки у Турции беспилотных летательных аппаратов "Bayraktar", так как обладает собственными БПЛА подобного класса "Орион", которые поставляются как в российские Вооруженные силы, так и на экспорт", - сказала агентству пресс-секретарь ФСВТС РФ Валерия Решетникова.
Напомним, что 20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в эфире Haberturk, что сделка по продаже Украине боевых беспилотников не направлена против России. При этом он заявил о готовности Анкары обсудить поставки Москве оборонной продукции Турции.