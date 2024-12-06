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Лавров: Россия не хочет ядерной войны с США

Лавров: Россия не хочет ядерной войны с США Россия не хочет ядерной войны с США и делает все для ее недопущения.
В регионе
6 декабря 2024 г. 03:17
Лавров: Россия не хочет ядерной войны с США

Россия не хочет ядерной войны с США и делает все для ее недопущения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное - избежать ядерной войны, - сказал Лавров. - Напомню, что именно мы в январе 2022 года инициировали совместное заявление лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, в котором говорилось, что мы сделаем все, чтобы избежать конфронтации между нами, признавая и уважая интересы и опасения безопасности друг друга. Это была наша инициатива".

По словам Лаврова, Москва хотела бы нормальных отношений с Вашингтоном и "не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать".

Отвечая на вопрос, находятся ли РФ и США в состоянии войны, глава российского МИД отметил: "Я бы так не сказал. В любом случае это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США".

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