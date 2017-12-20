Россия не будет впускать на свою территорию иностранцев с заблокированными счетами

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В скором времени Россия закроет свои границы для лиц, чьи активы были заморожены во внесудебном порядке. Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Внесудебная заморозка активов террористов и подозреваемых в подобной деятельности лиц осуществляется в России с 2016 года. На сегодняшний день межведомственная комиссия может блокировать деньги и иное имущество лиц, которые могут быть причастны к противозаконным действиям.