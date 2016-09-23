Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Россия не будет размещать ядерное оружие за рубежом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

"Россия вывела все свои ядерные вооружения с иностранных территорий еще в 1989-1990 годах. Все ядерное оружие, включая тактическое, находится исключительно на нашей национальной территории. Мы не планируем его размещать где-то в других регионах", - заявил он.

Ранее сообщалось, что ни Россия, ни другие ядерные державы не будут принимать участие в переговорах по запрещению ядерного оружия.