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    Россия не будет размещать ядерное оружие за рубежом

    Михаил Ульянов: Россия вывела все свои ядерные вооружения с иностранных территорий еще в 1989-1990 годах

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Россия не будет размещать ядерное оружие за рубежом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

    "Россия вывела все свои ядерные вооружения с иностранных территорий еще в 1989-1990 годах. Все ядерное оружие, включая тактическое, находится исключительно на нашей национальной территории. Мы не планируем его размещать где-то в других регионах", - заявил он.

    Ранее сообщалось, что ни Россия, ни другие ядерные державы не будут принимать участие в переговорах по запрещению ядерного оружия.

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