Россия не будет полностью отменять визы для граждан Турции

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Россия может рассмотреть вопрос по отмене виз для деловых поездок из Турции, о полном отмене визового режима речи пока не идет из соображений безопасности.

Как передает Report, об этом заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев журналистам в воскресенье в Стамбуле по итогам встречи с министром экономики Турции Нихатом Зейбекчи.

"Вопрос в целом о безвизовом обмене, он очень сложный, потому что упирается в вопросы безопасности, связанные в том числе с последними терактами (в Турции - ИФ). Мы не хотели бы экспорта рисков на нашу территорию", - сказал министр, комментируя просьбу Турции отменить веденные визы в отношении их граждан или для начала для деловых кругов.

"Единственно, что можно всерьез обсуждать - это безвизовый обмен для деловых (поездок - ИФ). Это тоже тема непростая, но мы готовы ее отрабатывать", - отметил Улюкаев.