Россия не будет платить взносы в Совет Европы, пока не участвует в ПАСЕ

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Россия не будет платить взносы в Совет Европы, пока российская делегация не участвует в работе Парламентской ассамблеи СЕ.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-спикер Госдумы России Петр Толстой.

Он напомнил, что до приостановки выплаты Россия в течение двух лет платила членские взносы, не участвуя в работе парламентской ассамблеи.

"Наши избиратели справедливо ставят вопрос, зачем мы тратим деньги, которые можно потратить на иные цели, - вы знаете, что у нас в стране достаточно много проблем, которые нуждаются в финансировании. Пока мы не будем участвовать, соответственно, членские взносы платить не будем", - сказал Толстой в эфире телеканала "Россия 24" .

Напомним, в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях ПАСЕ.