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Россия назвала СНГ приоритетом во внешней политике

Россия назвала СНГ приоритетом во внешней политике

Министерство иностранных дел России подвело итоги 2019 года во внешней политике.

Как передает Report, соответствующий текст опубликован на сайте ведомства.

Приоритетом во внешней политике названо пространство СНГ.

В МИД отметили, что в уходящем году Россия стремилась работать для деэскалации международной напряженности. Также подчеркивается, что Москва сохранила линию, направленную на "обеспечение верховенства международного права и сохранение центральной роли ООН в мировой политике". 

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