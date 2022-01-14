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Лавров: Россия готова помочь наладить прямой диалог между Турцией и Арменией

Лавров: Россия готова помочь наладить прямой диалог между Турцией и Арменией Роль России в нормализации отношений между Турцией и Арменией водится к тому чтобы помочь наладить прямой диалог.
В регионе
14 января 2022 г. 14:07
Лавров: Россия готова помочь наладить прямой диалог между Турцией и Арменией

Роль России в нормализации отношений между Турцией и Арменией сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Турция и Армения действительно назначили своих спецпредставителей, Россия помогала в том, чтобы достичь такой договоренности. Мы очень рады, что сегодня первая встреча проходит в Москве. Наша роль сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог, надеюсь, что он будет успешным", - сказал глава МИД РФ.

Напомним, делегации Армении и Турции прибыли сегодня в Москву, где проходит первая встреча спецпредставителей двух стран по нормализации двусторонних отношений.

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Версия на английском языке Lavrov: Russia ready to help establish direct dialogue between Turkey and Armenia
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın XİN başçısı Türkiyə-Ermənistan danışıqlarına münasibət bildirib

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